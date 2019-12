Un hoverboard, cadou de Crăciun pentru un copil din Bârlad, a explodat. Părinții vor face plângere la OPC Un cadou de Craciun s-a dovedit a fi un real pericol pentru copilul care l-a primit. Este vorba de un hoverboard care, la cateva ore, dupa ce a fost desfacut și incercat de copil, a explodat. Aparatul a inceput sa scoata fum in timp ce era la incarcat. Prezența de spirit a parinților a facut The post Un hoverboard, cadou de Craciun pentru un copil din Barlad, a explodat. Parinții vor face plangere la OPC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O jucarie primita cadou de Craciun de un copil din Barlad a luat foc la doua zile dupa ce pachetul a fost desfacut. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul provocat de jucarie, scrie Mediafax.Un cadou de Craciun pentru un copil de 10 ani din Barlad s-a transformat…

- Unui copil din Barlad, Moș Craciun i-a adus in acest an un cadou extrem de periculos! Micuțul de 10 ani a primit in dar un Hoverboard pe care parinții sai l-au cumparat online. La doar o zi de cand a fost folosit, aparatul a inceput sa scoata un fum inecacios, gata sa explodeze. Speriați, parinții…

