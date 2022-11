Un hoț cu tupeu. A furat direct din mașina poliției Un tanar de 28 de ani a furat bunuri in valoare de 1.000 de euro dintr-o mașina a poliției aflata pe Autostrada A1. „Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost retinut astazi de catre politistii specializati in investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sibiu, fiind banuit de furt dintr-o autospeciala de politie utilizata de politistii din cadrul Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu-Valcea – Deva. La data de 10 noiembrie, in urma activitatilor specifice desfasurate, a perchezitiei domiciliare efectuate, precum si probatoriului administrat intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

