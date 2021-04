Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, din Olt, au ajuns aseara in arestul IPJ Gorj pentru comiterea mai multor furturi de la firme din Gorj. Polițiști din cadrul Secției 9 Rurala Novaci au continuat cercetarile in cauzele penale privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat, din doua societați comerciale de pe raza localitații…

- Soție, mama și luptatoare. O polițista din Buzau este singura femeie din structura Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) a IPJ Buzau. Cand iși pune cagula pe fața și peste parul blond, doar statura și vocea o mai pot deconspira. A atras-o demult ideea de a fi luptatoare in echipa SAS, iar pregatirea…

- Un politist si alti trei suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore in legatura cu furtul a 300.000 de euro dintr-un seif aflat in casa unei femei din Pancota, care fusese imobilizata in locuinta. Retinerile au avut loc dupa ce, joi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Duminica, 14 februarie a.c., intre orele 18:00-22:00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Balțești impreuna cu specialiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova și ai Direcției Sanitar Veterinare și Siguranța…

- Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Beceni, au identificat principalul banuit in cazul unui furt – un barbat in varsta de 32 de ani, din localitatea Beceni. Din verificari s-a stabilit faptul ca in noaptea de 04/05 februarie a.c., banuitul ar fi sutras un semafor, instalat temporar, pe un…

- Polițiști atacați cu bate și pietre la Ponorata, in județul Maramureș, dupa ce au intervenit pentru a aplana un scandal intre o femeie și concubinul ei.Autospeciala de poliție a fost avariata, iar la fața locului au fost chemați jandarmii.Agenții au cerut ajutorul mascațilorPolițiștii au fost atacați…

- Mai multi politisti si jandarmi, insotiti de o grupa de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, sambata, la o petrecere organizata intr-un restaurant din Craiova. Oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de aproape 25.000 de lei. Au fost amendati atat invitatii, cat…

- Polițiștii au spart aseara o petrecere cu 30 de persoane, care avea loc intr-o discoteca din Prundu Bargaului. Toate persoanele gasite de mascați la fața locului au fost amendate. Aseara, dupa ora 23:00, polițiștii, insoțiți de cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au luat la puritcat localurile…