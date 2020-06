Un hocheist de la Pittsburg Penguins, testat pozitiv pentru coronavirus Un jucator al echipei de hochei pe gheata Pittsburgh Penguins a fost testat pozitiv cu coronavirus, informeaza nhl.com, fara sa precizeze numele sportivului, potrivit news.ro. Jucatorul respectiv nu este in Pittsburgh si se afla in izolare la domiciliu de la primele simptome. El si-a revenit si se simte bine, a mentionat NHL. Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT un departament din Ministerul de Finanțe care trebuia sa se judece cu parinții sai Persoanele care au avut contact apropiat cu sportivul pana la stabilirea diagnosticului au fost anuntate. Pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de amploare a DIICOT, ieri, in Timiș și Caraș- Severin. Oamenii legii au descins la zeci de cetațeni suspectați de trafic de țigari. Printre cei saltați de DIICOT se numara și Gabriel Mititescu, consilier local PSD in Bocșa.Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT un…

- Zi tensionata pentru Romania. Agenția S&P publica vineri ratingul de țara al Romaniei. O eventuala retrogradare la categoria „Junk” ar insemna inceputul unei crize serioase, crede Mihaela Mitroi, consultant finaciar, conform Mediafax.Agentia de rating S&P decide vineri daca pastreaza…

- Noul coronavirus nu ii da pace lui Paulo Dybala. Fotbalistul argentinian a fost testat pozitiv pentru a patra oara in șase saptamani, informeaza record.com.Paulo Dybala a fost depistat cu COVID-19 la data de 21 martie, alaturi de iubita sa, Oriana Sabatini. Jucatorul in varsta de 26 de ani nu este singurul…

- Jucatorul argentinian al echipei Juventus Torino, Paulo Dybala, nu a scapat de coronavirus nici dupa o luna.Coșmarul continua pentru starul lui Juventus Torino, Paulo Dybala. Depistat pozitiv cu COVID-19, pe 21 martie, acesta nu poate ieși din izolare nici dupa mai bine de o luna, pentru ca are in continuare…

- Portarul Marco Sportiello, legitimat la Atalanta, înca nu s-a vindecat de coronavirus, desi a trecut o luna de când a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, noteaza Gazzetta dello Sport.Jucatorul nu are simptome grave si este în continuare în carantina. Portarul este izolat în…

- Portarul Marco Sportiello, legitimat la Atalanta, inca nu s-a vindecat de coronavirus, desi a trecut o luna de cand a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, noteaza Gazzetta dello Sport, potrivit news.ro.Jucatorul nu are simptome grave si este in continuare in carantina. Portarul este izolat in…

- ​Brazilianul Thiago Seyboth-Wild, locul 114 ATP, este primul tenismen profesionist testat pozitiv cu Sars-CoV-2, informeaza lefigaro.fr, potrivit News.ro.Jucatorul în vârsta de 20 a anuntat chiar el ca este purtator al virusului.El a decis sa se testeze dupa ce a avut simptome…

- Timo Hubers este primul fotbalist german diagnosticat cu coronavirus. Jucatorul de 23 de ani al echipei Hannover, din liga a doua, a fost testat pozitiv dupa ce a participat la un eveniment in orasul Hildesheim, sambata, potrivit MEDIAFAX.Clubul german a anuntat ca Hubers nu a intrat in contact…