- Conform anchetei medico-legale, Bruce Roberts, un locuitor din Sydney, l-a ucis pe Shane Snellman in timp ce acesta incerca sa ii sparga locuinta in 2002 si a pastrat cadavrul in casa.Bruce este considerat un strangator compulsive. Cadavrul, gasit dupa 16 ani, aera inconjurat de peste 70 de deodorante…

- Politistul american Brian Sicknick, mort la o zi dupa asaltul sangeros la Capitoliu al unor sustinatori ai lui Donald Trump, la 6 ianuarie, a murit din cauze naturale, dupa doua accidente vasculare cerebrale (AVC) - si nu pentru ca a fost lovit cu un extinctor -, arata raportul autopsiei, relateaza…

- Autoritațile italiene au descoperit 29 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca intr-un depozit dintr-un oraș din apropiere de Roma, scrie Politico, preluand La Stampa. Potrivit cotidianului italian, dozele provin probabil de la fabrica Halix din Olanda, care nu are inca autorizație de producție pentru…

- Autoritațile din China și Africa de Sud au confiscat mii de doze de vaccinuri Covid-19 contrafacute, a declarat miercuri Interpol, avertizand ca acesta reprezinta „doar varful aisbergului” in criminalitatea legata de vaccin, scrie The Guardian.

- Un cimitir italian s-a prabușit in ocean, relateaza presa occidentala. Zeci de sicrie au fost vazute plutind in Marea Mediterana. Se crede ca aproximativ 200 de sicrie au cazut in Marea Medietarna. Autoritațile spun ca pamantul de sub cimitirul aflat pe coasta s-a prabușit. Dezastrul din Italia, un…