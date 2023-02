Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10.02.2023, polițiștii din Targu-Ocna au efectuat o percheziție domiciliara, la locuința unui tanar de 30 de ani, banuit de comiterea a doua infracțiuni de inșelaciune. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii din Targu-Ocna au documentat activitatea infracționala a unui tanar…

- Un pacient din Iasi, muscat de un porc mistret, a fost salvat de medicii ieseni si cu ajutorul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, informeaza un comunicat al instituției. Mai precis, unitatea bacauana a furnizat vaccinul cu imunoglobulina antirabica umana,vaccin necesar in cazul unor muscaturi de…

- Momente de panica intr-o comuna din județul Bacau. Un individ a devenit spaima locuitorilor, dupa ce, in doar cateva ore, a spart o locuința, a incendiat o camera, a amenințat cu un cuțit o vanzatoare și a intrat inarmat cu o arma alba in sediul primariei, informeaza Antena3. Totul a inceput luni seara…

- Inotatorul Robert Glința și-a anunțat retragerea din sportul de performanța. Robert Glința, 25 de ani, a concurat la doua ediții ale Jocurilor Olimpice, Rio 2016 și Tokyo 2020. A fost portdrapelul Team Romania la JO Tokyo 2020, alaturi de Simona Radiș. Este campion european la 100 m spate și are in…

- In noaptea de vineri, 6 ianuarie, a avut loc un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații furnizate de catre reporterii BZI, se pare ca doua mașini au ars in zona capat CUG. Pompierii ajunși la fața locului au concluzionat ca flacarile au pornit din cauza unui scurtcircuit electric, ce a dus…

- Finalul de an a adus motive de bucurie și pentru elevii clubului Nicole Dance Academy din Onești care a organizat un spectacol de Craciun la Casa de Cultura „Ion Talianu” din Targu Ocna. Fiind la cea de-a II-a ediție, „Poveste de Craciun” a adus pe scena pe membrii clubului care activeaza la secțiunile…

- Arizona este statul american unde recent s-a inregistrat un nou record in materie de caștiguri la jocuri de noroc – 1.000.075 dolari – la jocul de tip blackjack numit King of Cards. Aparatul respectiv folosește o rețea progresiva unificata, ceea ce duce la posibilitatea de a obține jackpot-uri mai mari.…

- Ideea carții lui Calin Ciobotari a venit, dupa propria-i marturisire, de la cel mai frumos sarut cehovian, intalnit in proza „O sarutare”, scrisa in 1887. „E un sarut anonimizat ce anticipeaza simbolic, pana la un punct, lucrarea „Indragostiții” a lui Rene Magritte, din anii 20 ai secolului XX. Abstract,…