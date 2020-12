Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe Centura Bacaului. Drumul este blocat intre Nicolae Balcescu și Sensul Giratoriu cu Sarata. Articolul Un nou accident pe Centura Bacaului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- La data de 11 decembrie a.c., in jurul orei 15.00, politistii Biroului Rutier Bacau au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 45 ani, din Bacau, in…

- Agent sef principal de politie Crimu Sorin este absolvent al Scolii de subofiteri din Slatina, promotia 1992. A fost repartizat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, la Postul de Politie Urechesti. Dupa doi ani, politistul si-a continuat activitatea in cadrul Politiei municipiului Onesti,…

- Cand a intrat tata intr-o zi la mine in camera, a ramas mut de uimire si cu gatul sucit, uitandu-se la tavanul plin de poze color. Era isprava mea din noaptea care trecuse, in care am ales din colectia de reviste ,,Cinema” cele mai frumoase postere. Nefiind catusi de putin un tip conservator, un parinte…

- Ieri seara, in jurul orei 21.00, un jandarm a ieșit pentru o plimbare, iar in timp ce se deplasa pe bulevardul Oituz din municipiul Onești, in dreptul blocului nr.16, a auzit un zgomot puternic de geam spart. Experiența de om al legii și devotamentul fața de nevoile semenilor l-au facut pe Claudiu sa…

- S-a intamplat in aceasta dimineața, in localitatea Podu Turcului. Un barbat a oprit un echipaj al jandarmeriei pentru a preda un portofel cu suma de 2606 lei, pe care proprietarul il pierduse langa un magazin. Jandarmii l-au gasit pe barbatul de 72 de ani, din localitatea Miercurea-Ciuc și i l-au restituit.…

- Zilele trecute m-am plimbat cu domnul Neagu Udroiu prin toata lumea. Ziaristul a fost un adevarat globe-trotteur, care a ajuns in multe locuri de pe mapamond, in cateva continente, țari, capitale, unde a intalnit mari personalitați ale vieții social-politice sau culturale. Și ca ambasador, in Finlanda…

- Pe vant, ploaie sau frig, burta nu știe carte și cere de mancare. Iar mare majoritate a bacauanilor, in astfel de situații dau fuga la piața. Locul in care, cel puțin așa se spune, gasești cea mai buna marfa la cele mai bune prețuri. Marfa, garantat romaneasca, cel puțin dupa cum susțin precupeții,…