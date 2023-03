Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a publicat o analiza care arata ca nivelul de trai din Marea Britanie ar putea ramane in urma celui din Polonia pana in 2030 si, in cele din urma, al Ungariei si al Romaniei, daca nu se fac schimbari majore in politica economica a tarii, relateaza…

- Turcia a emis vineri reglementari de reconstructie pentru regiunea devastata de cutremurele din aceasta luna, noile prevederi urmand sa le permita companiilor sau organizatiilor caritabile sa ajute in misiunea urgenta de a ridica locuinte noi pentru milioane de persoane in nevoie, transmite Reuters. …

- Potrivit unui studiu OCDE din 2021 privind sanatatea in Uniunea Europeana, Romania se afla pe penultimul loc in ceea ce priveste speranta de viata, romanii traind in medie 74,2 ani, departe de media europeana, 80,6 ani. Doar Bulgaria sta mai prost decat noi, 73,6 ani. Gazeta Sporturilor a lansat „Sport…

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Franta a decis sa demareze o campanie pentru ca Uniunea Europeana sa recunoasca hidrogenul produs prin utilizarea energiei nucleare in regulile UE privind energiile regenerabile, insa unele state membre se opun acestei idei, transmite Reuters.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in 2020 pe o platforma pro-europeana si anticoruptie, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters, citat de Agerpres . „Dorintele mele sunt foarte ambitioase”, a spus Sandu in declaratii transmise…

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept „inacceptabil”,…