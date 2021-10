Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 – 22 octombrie 2021, Serviciul Rutier – IPJ Suceava, sub coordonarea Direcției Rutiere – IGPR a organizat o ampla acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere la nivelul județului Suceava. Acțiunile au fost desfașurate in intervale limitate de timp pe toata durata celor…

- Activitațile Jandarmeriei Suceava au continuat in data de 20.10.2021, in acest sens, un numar de 22 efective de jandarmi fiind angrenate in 11 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 66 de persoane aflate…

- Polițiștii Biroului Universitar din cadrul Poliție Municipiului Suceava au derulat in perioada 04 – 15 octombrie 2021 o serie de activitați de informare și responsabilizarea studenților in contextul debutului anului universitar 2021/2022. Activitațile au fost marcate și de specificul perioadei pandemice,…

- Sportivii suceveni au dat din nou masura talentului lor la Campionatele Europene de Canotaj pentru tineret. Romania s-a clasat pe primul loc la competiția desfașurata la Kruszwica (Polonia), acolo unde „tricolorii” au cucerit cinci medalii de aur și alte cinci de argint. Printre protagoniști s-au aflat…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au efectuat un control la restaurantul McDonald’s din centrul Timișoarei. Potrivit unor surse conspirate din cadrul OPC Timiș, citate de colegii de la Gazeta din Vest inspectorii ar fi descoperit in bucataria celor de la McDonald’s nereguli, sancționate…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 54 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 19 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 558 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 32 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 12 pacienți…