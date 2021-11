Stiri pe aceeasi tema

- Islanda, una dintre tarile cu cele mai multe persoane vaccinate anti-COVID-19, tine sub control epidemia. Islandezii pareau chiar ca au eradicat virusul in tara lor, dar au avut o surpriza neplacuta, anul trecut, dupa ce cativa romani au incalcat carantina si au raspandit boala in jur.

- Alte 954 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Germania, Egipt, Marea Britanie, Franța.

- Situatia pandemica foarte grava din tara noastra a determinat restrictii foarte dure din partea autoritatilor. Inclusiv pentru vaccinati. Grupul de Comunicare Strategica informeaza populația despre faptul ca persoanele depistate pozitiv la Covid-19 raman in izolare pentru 14 zile indiferent daca sunt…

- Virusul nemilos a inceput sa faca din ce in ce mai multe ravagii, atat in domeniu tinerilor, cat și a copiilor. Un bebeluș de doar 17 zile a fost confirmat cu covid-19, iar plamanii micuțului au fost foarte afectați. Pentru cateva momente, mama acestuia a crezut ca il va pierde, caci scotea doar sunete…

- In județul Vrancea, in data de 16 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 1033 persoane in carantina la domiciliu; 1044 persoane in izolare la domiciliu; 281 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Polițiștii Suceveni au organizat si la finalul acestei saptamani mai multe acțiuni de prevenire a raspandirii SarsCov2, obiectivul principal fiind informarea și responsabilizarea cetațenilor și administratorilor de unitați economice cu privire la necesitatea respectarii masurilor sanitare dar și aprevederilor…

- 235 de polițiști de la IPJ Timiș, alaturi de polițiști locali, jandarmi, pompieri din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat, duminica, mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Aceștia au verificat 123 de firme, precum si 50 de mijloace de transport…

- Noile reguli pentru traversarea frontierei naționale, in contextul pandemiei, intra de astazi in vigoare. Persoanele care revin in Moldova și vor sa fie scutite de carantina trebuie sa prezinte unul dintre urmatoarele documente: un certificat de vaccinare complet, dovada imunizarii fiind valabila daca…