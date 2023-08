Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de hackeri din China - Flax Typhoon - a atacat zeci de agentii guvernamentale si industrii cruciale in Taiwan, in scopuri de spionaj, dezvaluie Microsoft, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Flax Typhoon este activ de la jumatatea lui 2021 si a vizat agentii ale Guvernului (taiwanez) si educatiei,…

- Hackeri avand legaturi cu Beijingul au accesat contul de e-mail al ambasadorului SUA in China, Nicholas Burns, intr-o operatiune de spionaj conceputa pentru a compromite cel putin cateva sute de mii de adrese de e-mail individuale ale angajatilor guvernului Statelor Unite, a relatat joi cotidianul american…

- Hackeri chinezi care au legaturi cu Beijingul au accesat din luna mai conturi de e-mail de la aproximativ 25 de organizatii, inclusiv conturi guvernamentale americane, intr-o campanie de spionaj cibernetic, au declarat miercuri Microsoft si oficiali americani, transmite Reuters, relateaza News.ro.Statele…

- O noua versiune a legii anti-spionaj a intrat in vigoare astazi in China, oferind autoritatilor o marja de manevra semnificativ mai mare impotriva a ceea ce ele considera a fi amenintari la adresa securitatii nationale, transmite AFP, preluata de Agerpres .Analistii si juristii sunt curiosi in legatura…

- Progresul uimitor in domeniul tehnologiilor recente reprezinta oportunitați de nerefuzat pentru investitori, dar ii pune, de asemenea, in fața unei alegeri cruciale: sunt de partea Statelor Unite sau a Chinei? Pentru ca lumea se imparte in timp ce Washingtonul și Beijingul se lupta pentru supremația…

- China duce concurenta cu Statele Unite la un nou nivel. Beijingul ar fi platit cateva miliarde de dolari Cubei pentru a permite instalarea unei baze secrete pe insula, scriu jurnalistii de la Wall Street Journal. Ar fi vorba despre o instalatie de interceptare electronica, plasata la cativa kilometri…