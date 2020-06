Un greu din PSD reacționează după ce a fost prins la petrecere: Vorbim de un prieten de-al meu Acesta a recunoscut ca intr-adevar a fost acolo, insa spune ca nu a zabovit și ca a respectat toate normele de distanțare sociala. Totodata, membrul PSD a atras atenția ca nu a fost la petrecerea unui primar, ci la „un prieten care este și finul sau”. "A fost un eveniment in spatiu liber si s-a pastrat distanta sociala inseamna ca am fost acolo. Nu vorbim de un primar din judetul Doj, vorbim de un prieten de-al meu care este finul meu. Mi-a spus ca s-a intalnit un grup de prieteni inainte de a fi ziua lui de nastere. Ziua lui de nastere este astazi. Am mers si am stat 25 de minute in total. L-am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

