- Producatorul de componente auto Continental anunta un plan de restructurare a 30.000 de joburi la nivel global, potrivit Bloomberg. In Romania, Continental are 20.000 de angajati si este cel mai mare angajator din industria auto locala, iar compania a continuat sa faca recrutari in ultimii ani. La nivel…

- Noul record de avere la nivel mondial a fost stabilit pornind de la indicele Bloomberg al miliardarilor, relateaza CNN si se bazeaza pe cresterile actiunilor companiilor detinute de Bezos. Cea mai importanta dintre acestea este, desigur, Amazon (listata AMZN pe burse) iar cresterile explozive ale cifrelor…

- Continental a anunțat in 2018 semnarea unui parteneriat cu producatorul de procesoare grafice Nvidia pentru construcția unui supercomputer. Producatorul german a dezvaluit acum ca noul supercomputer a fost finalizat la inceputul acestui an și a intrat recent in funcțiune intr-un centru de date din Frankfurt.…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi La nivel global, de la izbucnirea pandemiei…

- Orașenii nerabdatori sa scape de refugiile din timpul izolarii fața de pandemie iau drumul catre locurile de vacanța aflate pe plan local intr-un numar surprinzator de mare, potrivit Bloomberg. Acestea sunt primele semne de viața ale sectorului de inchirieri turistice care practic și-a sistat activitatea…

- Furnizorul german de componente auto Continental trebuie sa iși reduca costurile cu sute de milioane de euro și probabil va trebui sa concedieze lucratori, din cauza unei scaderi a cererii cauzate de pandemie, a declarat directorul general Elmar Degenhart in presa germana, citata de Reuters, anunța…

- La nivel global, numarul de infectari cu noul coronavirus continua sa creasca, deși pandemia cunoaște un regres mai ales in Europa. 7 milioane de oameni au fost infectați pana acum cu coronavirus la nivel global, dintre care aproape 3 milioane și jumatate s-au recuperat, iar peste 400.000 au murit in…

- Producatorul de mașini de lux Bentley, parte a grupului Volkswagen, este cea mai recenta victima a crizei și va renunța la 1.000 de angajați, aproape un sfert din efectiv. Compania a avut un prim trimestru bun, dar lucrurile s-au degradat apoi rapid. Bentley, parte a grupului Volkswagen, vrea sa lanseze…