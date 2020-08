Directorul general ANPC atrage atenția ca un gel pentru curațarea mainilor este vandut in magazine deși conține substanțe toxice. Gelul de maini conține metanol (valoare masurata: 11,6 %), un alcool extrem de toxic, care afecteaza sistemul nervos central și ochii, atenționeaza Paul Anghel, directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica Produsul este fabricat in Turcia, iar consumatorii nu sunt avertizați in niciun fel de pericolul la care sunt supuși. „Utilizatorii nu au nicio informație cu…