Un gânditor de stânga întreabă după alegeri: “Cine-i reprezintă pe biciclistul Glovo, pe angajații pe salariul minim, pe casieri și casierițe?” Pur și simplu nu am vrut sa intru in tot jocul dizgrațios al urletelor de frauda, nu m-au interesat nici icnetele anti-PSD ale președintelui, toate sunt ciorbe reincalzite strategic pentru a impune “emoție” in vederea parlamentarelor. Nu m-au interesat nici prostiile unor pesediști care nu știu sa piarda alegeri.Vremuri agitate de alegeri, de țipete antifrauda. Vad ca se intarzie revenirea in lumea reala cu zeci de morți pe zi diagnosticați cu COVID. De dragul credințelor mele democratice, incerc sa trag concluzii dincolo de onomatopeele zilei.Am citit o știre care face cat o parabola. Faptele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii patru ani, Marina Udgodskaya a șters praful și a spalat cu mopul in birourile cladirii administrației locale din Povalikhino, o localitate rurala din Rusia. Femeia a participat la alegeri doar pentru ca fostul șef sa fie ales din nou. Pentru ca nimeni din sat nu s-a inscris pentru a fi contracandidatul…

- La alegerile locale din satul Povalikhino, Rusia, primarul in functie nu avea niciun contracandidat inscris in cursa pentru Primarie. Ca sa asigure cerinta minima de doi candidati, conform legii, edilul s-a gandit sa faca o propunere inedita femeii de serviciu din institutia pe care o conducea. I-a…

- Femeia a fost rugata de șeful ei, fostul primar, sa se inscrie pe listele electorale pentru a fi intrunit numarul minim legal de candidați, scrie Stiridiaspora.roPentru ca nimeni din satul Povalikhino, o localitate rurala din Rusia nu s-a inscris pentru a fi contracandidatul lui Nikolai Loktev, care…

- In ultimii patru ani, Marina Udgodskaia a sters praful si a spalat cu mopul in birourile Primariei Povalihino, un mic sat din regiunea Kostroma. Acum se pregateste sa renunte la postul de femeie de serviciu pentru cel de primar dupa ce a castigat fara sa-si fi dorit in alegerile locale.

- Antrenorul echipei de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvasan, a vorbit, duminica, intr-un interviu acordat Agentiei News.ro, despre perioada de pregatire inaintea debutului in Basketball Champions League (BCL), dificultatile legate de completarea lotului cu toti strainii care…

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si...

- Norocol a fost de parte lui. Un roman a caștigat la pariuri sportive suma fabuloasa de 750.000 de lei. Astfel, barbatul s-a imbogațit peste noapte, dupa ce a jucat un bilet de dar 160 de lei.