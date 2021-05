Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care se ascundea de autoritațile din Noua Zeelanda a închiriat un elicopter pentru a zbura la o secție de poliție ca sa se predea, relateaza BBC.James Bryant, acuzat de vatamare, ar fi petrecut cinci saptamâni ascunzându-se într-un orașel din sudul Noii Zeelande.…

- O licitație organizata in Noua Zeelanda pentru innoirea flotei auto a poliției a aliniat la start 7 producatori și 27 de modele. Competiția a fost caștigata de Skoda cu ajutorul modelului Superb Combi, care va inlocui treptat intreaga flota a poliției neozeelandeze. Primul exemplar a fost deja livrat…

- Noi detalii despre talharia petrecuta joi intr-un apartament inchiriat in regim hotelier la Alba Iulia. Un tanar a fost batut, iar agresorii i-au furat telefonul. Nu sunt la prima incalcare a legii. Acum sunt cercetați penal pentru talharie și furt. Din primele cercetari ale Poliției, cei doi, in timp…

- Un autoturism de lux fabricat in 2021 a fost confiscat de vameșii de la Sculeni, atunci cand un moldovean a vrut sa treaca Prutul la volanul mașinii, informeaza site-ul oficial al Poliției de Frontiera . Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul…

- O inregistrare surprinsa de camera de luat vederi a unei rezervatii naturale din Noua Zeelanda in care apare un albatros regal aterizand cu ciocul infipt in pamant a devenit virala, informeaza Reuters miercuri, potrivit AGERPRES. In imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin,…

