Stiri pe aceeasi tema

- Un Volkswagen Golf deținut de un roman a ramas blocat pe pe plaja, la Lignano Sabbiadoro, o stațiune renumita de pe litoralul Adriaticii, scrie site-ul postului Tele Friuli.Incidentul a fost raportat marți, 9 mai, dupa ce șoferul roman a ramas ințepenit pe plaja, intre șezlonguri și umbrele, in zona…

- Mai mulți pasageri romani, care circulau cu un microbuz din Italia, au ramas in mijlocul drumului, dupa ce șoferul a fost oprit de poliție. Nu a fost vorba despre o simpla verificare de rutina sau o depașire a vitezei regulamentare.

- Calatorii care au venit luni cu trenul de la București la Suceava și ar fi trebuit sa ajunga la destinație la ora 17.00 au avut surpriza neplacuta sa ramana in drum. Locomotiva s-au defectat in Stația CFR Verești, iar peste 100 de persoane au ramas in vagoane. Oamenii au fost nevoiți sa aștepte ...

- Marea Britanie a blocat marți, 4 aprilie, difuzarea online a ședinței Consiliului de Securitate al ONU, la care trebuia sa ia cuvantul comisarul pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova, scrie The New York Times. Menționam ca Lvova-Belova, precum și Vladimir Putin, au primit mandate…

- Autoritatile italiene au anuntat vineri ca au decis sa blocheze robotul conversational ChatGPT, acuzat ca nu respecta legislatia referitoare la datele personale. Totodata, acesta nu detine un sistem pentru verificarea varstei utilizatorilor minori, relateaza Reuters și Agerpres.

- Autoritatile italiene au anuntat vineri ca au decis sa blocheze robotul conversational ChatGPT, acuzat ca nu respecta legislatia referitoare la datele personale si ca nu detine un sistem pentru verificarea varstei utilizatorilor minori, informeaza Reuters și Agerpres.

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- In dimineața zilei de 28 martie angajații IGSU au fost solicitați pentru a interveni in lichidarea situațiilor de risc provocate de condițiile meteo nefavorabile. Astfel, pompierii din capitala au fost solicitați la ora 08:55 pe strada 31 August 1989 nr. 30 din municipiul Chișinau, pentru efectuarea…