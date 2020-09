Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Patricia Tig a declarat, duminica, dupa ce a castigat turneul de la Istanbul, ca finala cu Eugenie Bouchard a fost “o lupta mare”. Tig s-a emotionat la ceremonia de decernare a trofeului, in momentul in care i-a multumit familiei sale.Citește și: SMS-uri obscene primite de ministrul…

- Un tribunal din Tel Aviv le-a condamnat pe top-modelul Bar Refaeli la 9 luni de munca in folosul comunitatii si pe mama sa, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele pentru evaziune fiscala, transmite DPA, potrivit news.ro.Judecatorii au mai decis ca cele doua sa plateasca o amenda de 730.000 de dolari,…

- Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, un celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub acuzatia de frauda fiscala, scrie Agerpres.

- Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, un celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub acuzatia de frauda fiscala, informeaza DPA. Potrivit unui acord de recunoastere a vinovatiei,…

- Anunț categoric facut de ministrul Muncii, dupa ce un milion de romani au ramas fara loc de munca. Cresterea cuantumului indemnizatiei de somaj nu este o masura prioritara, pentru ca persoanele care isi pierd locul de munca au nevoie mai degraba de recalificare imediata, a transmis pe Facebook ministrul…

- Conditiile din contractele depuse de catre angajatorii din Romania la Inspectoratul General de Imigrari (IGI) trebuie verificate, inclusiv pentru situatiile in care relatiile de munca se intrerup mai devreme, a scris luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In ultimele…

- Amenzi neplatite in valoarea de 39.644 de lei au fost transformate in munca in folosul comunitații, la Aiud din 2018 și pana in prezent. Mai exact, in ultimii doi ani, 32 de persoane care aveau pe numele lor amenzi contravenționale neplatite, au fost trimise in judecata de reprezentanții Primariei…

- Ziarul Unirea Director din Primaria Sebeș, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare și munca in folosul comunitații, pentru evaziune fiscala Directorul Serviciului public de administrare a patrimoniului local din Primaria Sebeș (județul Alba) a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare…