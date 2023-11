Stiri pe aceeasi tema

- O tanara brazilianca, model și influencerița cunoscuta in ultimii ani, a murit la 29 de ani pentru ca iși dorea o silueta perfecta. Aceasta avea și propriul ei brand de imbracaminte. Luana Andrade, de 29 de ani, s-a stins din viața la cateva ore dupa o liposucție. Tanara a intrat de patru ori in stop…

- Triplul campion mondial este mare fan al venerabilului interpret galez Tom Jones, 83 de ani, iar echipa l-a felicitat pentru victoria din Brazilia punand pe radio hit-ul „Green Green Grass of Home" Max Verstappen a rotunjit la Sao Paulo, in Marele Premiu al Braziliei, al 17-lea succes al sau din acest…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat sambata ultima cursa de sprint a sezonului in Formula 1, impunandu-se in Brazilia, la Sao Paulo.Este cel de-al patrulea succes al pilotului de la Red Bull in cursele sprint din acest sezon, dupa victoriile repurtate in Austria, Belgia si Statele Unite. Verstappen…

- Brazilia este in stare de șoc dupa ce a fost facuta publica vestea morții unei faimoase influencerițe din aceasta țara. Juliana Rocha avea numai 25 de ani, iar tanara deja stransese sute de mii de fani in mediul online datorita tutorialelor ei de makeup, relateaza Daily Mail și Spy News. Juliana Rocha…

- Peste 150 de obiecte au fost descoperite in stomacul unui barbat, in varsta de 40 de ani. Echipa medicala a fost profund șocata de aceasta descoperire neobișnuita, iar pacientul, care a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența, a murit la doar trei zile de la operație.

- O echipa de specialiști in chirurgie cardiovasculara din Targu Mureș a reușit in premiera pentru țara noastra sa implanteze o inima artificiala unei adolescente.Este vorba de o adolescenta de 17 ani cu o grava insuficiența cardiaca. Fata se afla pe lista de așteptare in speranța ca va primi o inima…

- Intervenția chirurgicala revoluționara a fost efectuata de catre aceeași echipa de la Centrul Medical al Universitații din Maryland, care a facut și primul transplant experimental. Spitalul american a precizat ca primitorul este un barbat in varsta de 58 de ani, care in prezent respira pe cont propriu,…

- Procedura de injectare de botox, cunoscuta sub numele de Traptox, rebotezata Barbie Botox, in urma succesului peliculei Barbie, este extrem de solicitata in clinicile din Marea Britanie pentru ”modelarea gatului” , dar și pentru imbunatațirea posturii. Medicii dau explicații pe rețelele de socializare,…