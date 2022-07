Roland Dedius Stanescu, fost jucator de la Petrolul Ploiești și FC Argeș, s-a sinucis. Fotbalistul, in varsta de 32 de ani, tanarul, care suferea de afecțiuni psihice și ar mai fi avut tentative de suicid, s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc de pe Bulevardul Pipera. Tragedia s-a intamplat sub ochii mamei sale care venise in vizita. ”Polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, un barbat s-a precipitat de la etajul 4, al unui bloc de locuințe din localitate. Polițiștii din Voluntari s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea activitaților specifice…