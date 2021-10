Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii au anunțat care sunt excepțiile de la aceasta regula: masca nu este obligatorie in cazul celor care fac sport - fie singuri, fie alaturi de membri ai familiei. Pot fi și alte excepții, dar decizia va fi luata la propunerea Direcțiilor de sanatate județene. Ordinul comun care instituie obligativitatea…

- Mașina lui Serhiy Șefir, primul consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost atinsa de peste zece gloanțe, șoferul fiind grav ranit. Primul consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhiy Șefir, a fost vizat miercuri, 22 septembrie, de o tentativa de asasinat, dupa…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost in centrul paradei militare ce a avut loc in Phenian saptamana aceasta, prezentand o constitutie mai subtire, un bronz si o frizura care aminteste de bunicul sau, Kim Ir-sen, fondatorul Coreei de Nord, potrivit Hotnews.

- Autoritațile cubaneze au afirmat ca școlile vor fi redeschise treptat in luna octombrie dupa ce toți copiii vor fi vaccinați. Vaccinarea copiilor in varsta de 12 ani și mai mari a inceput inca de vinerea trecuta, dupa finalizarea studiilor clinice pe minori ale vaccinurilor anti-Covid dezvoltate la…

- In rarele ocazii in care Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, a fost in atentia lumii, cei 12 bodyguarzi ai sai au fost observati alergand pe langa limuzina in care se afla acesta. La fel s-a intamplat si in timpul vizitei lui Kim la Singapore, unde s-a intanit cu fostul presedinte american…

- La peste doua saptamani dupa arestarea de catre poliția din Madagascar a presupușilor autori ai unei lovituri de stat planificate in tara, președintele malgaș Andri Rajoelina s-a intrebat public, in seara zilei de 8 august, cu privire la posibila implicare a Franței.

- Presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, a supravietuit marti unei tentative de asasinat in timpul unei rugaciuni in moschee, transmite AFP. El asista in Marea Moschee din Bamako la rugaciunea pentru Aid al-Adha, Sarbatoarea Sacrificiului, cand doi barbati au incercat…

- Presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, a supravietuit marti unei tentative de asasinat in timpul unei rugaciuni in moschee, transmite AFP. El asista in Marea Moschee din Bamako la rugaciunea pentru Aid al-Adha, Sarbatoarea Sacrificiului, cand doi barbati au incercat…