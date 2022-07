”Ionut-Valeriu Andrei este noul director general al Companiei Nationale “Loteria Romana” S.A., incepand din data de 07.07.2022, fiind numit in aceasta functie in sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.07.2022”, anunta institutia. Conform unui comunicat al Loteriei Romane, Ionut-Valeriu Andrei are o experienta importanta atat in administratia publica, in perioada august 2017 – noiembrie 2019 a detinut functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale unde s-a ocupat in special de coordonarea proiectelor de digitalizare, cat si in mediul…