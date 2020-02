Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a negat luni ca a conditionat acordarea unui ajutor militar Ucrainei, chestiune aflata in centrul procedurii de destituire a sa din Congres, de anchete asupra rivalilor sai politici, cum afirma intr-un manuscris fostul sau consilier pentru securitate nationala John Bolton, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, i-ar fi spus in august 2019 consilierului sau pentru securitatea nationala de la acea vreme ca doreste sa mentina inghetat in continuare ajutorul de 381 de dolari acordat Ucrainei drept asistenta militara pana cand Kievul va incepe investigarea fostului vicepremier…

- In Senatul Statelor Unite au fost citite articolele actului de destituire, referitoare la abuzul de putere si obstructionarea Congresului. Donald Trump devine astfel al 3-lea presedinte din istoria Statelor Unite care va fi supus procedurilor de demitere. Potrivit rezolutiei cu numarul 755, Camera Reprezentantilor…

- Ajutorul de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei a fost blocat la 90 de minute dupa convorbirea telefonica dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, din iulie acest an. Informația a aparut dupa publicarea unui e-mail publicat duminica de jurnaliști americani de investigație. Pentru aceasta condiționare…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a respins marti dupa-amiaza acuzatiile formulate de politicieni "corupti" din Camera Reprezentantilor si a reiterat ca nu a exercitat presiuni asupra Ucrainei."Nadler tocmai a spus ca eu am exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a interfera asupra…

- Democrații Congresului american au publicat marți raportul anchetei de destituire care îl vizeaza pe Donald Trump, care detaliaza informațiile pe care le dețin împotriva președintelui republican. Democrații îl acuza pe președinte ca și-a folosit puterea pentru a solicita intervenția…

- Congresul SUA i-a acordat presedintelui Donald Trump o saptamâna pentru a decide daca avocatii sai intentioneaza sa prezinte martori si probe în procedurile din cadrul anchetei care ar putea duce la punerea oficiala sub acuzare a acestuia în urmatoarele saptamâni, potrivit Reuters,…