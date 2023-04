Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ucraina și-a manifestat intenția sa ia calea Occidentului, acum o alta țara vecina Rusiei primește un astfel de sprijin! E vorba despre R. Moldova: intr-o rezoluție adoptata miercuri, eurodeputații declara ca aderarea Republicii Moldova la UE ar reprezenta o investiție geostrategica intr-o Europa…

- Premierul moldovean, Dorin Recean, a discutat, joi, la Chișinau, cu omologul sau Romania, Nicolae Ciuca, despre extinderea relațiilor economice dintre state, dar și despre coordonarea in ceea ce priveșteajutorul dat implementarea programului național privind invațarea limbii romane de catre minoritațile…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri…

- Președintele Republicii Moldova , Maia Sandu, a comentat apariția informației și imaginilor potrivit carora Serviciul de Graniceri din Ucraina a sapat șanțuri in apropierea liniei de front cu Republica Moldova pentru a descuraja trecerile ilegale ale frontierei de stat. Șefa statului, Maia Sandu, a…

- Romania si NATO s-au implicat in zadarnicirea razboiului hibrid dus de Rusia impotriva regimului de la Chisinau. Vazand ca nu prea ii merge in Ucraina, Putin s-a gandit sa dea lovitura in Republica Moldova, un stat fara armata capabila sa apere tara.

- Autoritatile din Republica Moldova au luat in calcul in 2022, imediat dupa ce Rusia a declansat razboiul in Ucraina, sa arunce in aer pista de pe Aeroportul International Chisinau, pentru ca obiectivul strategic sa nu fie preluat de armata lui Putin, scrie presa de peste Prut. Dezvaluirile au fost facute…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei. Cei doi sefi de stat vor discuta despre proiectele comune de interes…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Ucraina incearca sa atraga Republica Moldova intr-o confruntare dura cu Rusia. Zaharova a comentat declaratiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit carora institutiile din Republica Moldova…