Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 32 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in plin. El iși oprise mașina pe marginea drumului, pentru a cumpara mere de la un vanzator .Din pacate, nu s-a asigurat corespunzator la traversarea drumului și a fost lovit in plin de o mașina.La volanul autoturismul respectiv se afla…

- Un barbat in varsta de 32 de ani si-a pierdut viata, astazi, in urma unui accident care a avut loc la iesire din Suceava spre Falticeni, pe E85, in apropiere de „primul metru de autostrada” din Moldova. La volanul masinii care l-a lovit pe barbat se afla fostul prefect al judetului Suceava, Ioan Bancescu,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Piatra Neamt, a murit intr-un accident rutier petrecut marti, in jurul orei 11.00, pe E 85, la iesirea din Suceava spre Falticeni, in zona metrului de autostrada. La volanul masinii care a lovit violent pietonul era Ioan Bancescu, fost prefect de Suceava, in ...

- Un echipaj de la Biroul de Ordine Publica al Poliției municipiului Suceava, care acționa joi noapte, a oprit pentru control, pe bulevardul 1 Decembrie, un autoturism BMW, la volanul caruia a fost identificat un barbat in varsta de 42 de ani, Vasile B., din municipiul Suceava. In urma verificarii ...

- Un pompier i-a oferit unui sofer polonez de tir bocancii lui de rezerva, dupa ce ultimul a fost implicat intr-un accident rutier si a ramas descult.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava informeaza ca soferul s-a rasturnat cu autotrenul ]n noaptea de miercuri spre ...

- Sapte persoane, printre care doi copii, au fost ranite, in urma unui grav accident care s-a produs in Falticeni, judetul Suceava.Potrivit mediafax.ro, doua camioane si un automobil s-au lovit violent. Copiii și un adult primesc ingrijiri medicale. Toți sunt conștienți.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Falticeni ndash; Roman, pe raza localitatii Draguseni, judetul Suceava, un pieton angajat in traversarea neregulamentara a drumului public a fost accidentat mortal de catre un camion.Din acest motiv, circulatia…

- Italienii din Romania reprezinta o minoritate etnica, numarand puțin peste 3000 de persoane, conform recensamantului din 2011. Italienii se afla dispersați intr-un mod relativ uniform pe teritoriul țarii, in Moldova comunitați aflandu-se la Falticeni, Roman, Iași, Suceava, Bacau, Piatra Neamț etc. In…