Un fost politst din Constanta este acuzat de conducere sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa. Primul termen in apel, in septembrie

- Miercuri dupa amiaza Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei – Centru Primiri Urgențe despre faptul ca o femeie de 47 ani a cazut de pe bicicleta. S-a stabilit ca in jurul orei 15.45, in timp ce se deplasa cu bicicleta din direcția comunei Iacobeni…

- Poliția Municipiului Falticeni a fost sesizata de catre triajul Spitalului Municipal Falticeni cu privire la faptul ca la aceasta unitate s-a prezenta o minora de 11 ani, insoțita de mama sa, și a declarat faptul ca a cazut de pe bicicleta pe un drum comunal din satul Rașca autoaccidentandu-se. S-a…

- Soțul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului, provocand vatamari corporale, in urma arestarii sale din 28 mai, a anunțat biroul procurorului districtual din comitatul Napa, California, SUA. Paul Pelosi este, de asemenea, acuzat…

- Curtea de Apel Constanta a constatat ca Tiberiu Marius Hansa a fost liberat conditionat din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare la data de 29.10.2018, cu un rest neexecutat de 408 zile. Instanta de apel a mentinut liberarea conditionata din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de un angajat al Fabricii de Arme Cugir, care a fost acuzat de nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca si de vatamare corporala din culpa. Faptele au avut loc in 13 august 2018 si s-au soldat cu ranirea…

- In data de 22 mai 2022, ora 17:10, un barbat in varsta de 64 de ani, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Calea Romanilor (D.J. 705), din orașul Geoagiu, avand direcția de deplasare Geoagiu spre Gelmar, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a pierdut controlul directiei de mers…

- Judecatoria Constanta trebuia sa se pronunte azi in dosarul in care fostul senator Gigi Christian Chiru este acuzat de ucidere din culpa.Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 24 mai 2022.Tot in prezenta cauza mai este judecat si Cristian Valentin Smadu, acuzat tot de ucidere din culpa.Oricare…

- Atat acuzatul, cat si Directia Nationala Anticoruptie au contestat condamnarea primita in prima instanta de presedintele CJ Neamt, procesul urmand sa inceapa la Curtea de Apel Bacau. Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, se pregateste sa compara iarasi in fata magistratilor. De aceasta…