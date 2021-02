Un fost ministru se ia de Guvern: Băieți, deșteptarea! Sunt alergic la REFORMĂ Fostul ministru Daniel Funeriu considera ca in afara de balbe, vorbarie la televizor și razboaie pentru funcții și resurse, actuala coaliție nu face mai nimic. „Mana cereasca pentru opoziție”, considera el. „Baieți, deșteptarea! Cred ca cel mai gol de conținut cuvant din politica este ”a reforma”. Eu sunt alergic la acest cuvant, de aceea am folosit exclusiv ”a moderniza”. Rețineți urmatoarele lucruri: 1) ”a reforma” nu este sinonim cu ”a face garagara”. Singurele reforme reale pe care le cunosc au fost cele ale lui Macovei in justiție, ale lui Șeitan la munca și cea pe care impreuna cu Miclea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

