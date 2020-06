Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii, generalul Corneliu Dobritoiu, s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu. In ultimele zile doi fosti sefi SIE, Catalin Harnagea si Teodor Melescanu s-au alaturat si ei formatiunii.

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu, la scurt timp dupa ce a parasit Forta Nationala, o formatiune creata chiar de el si unde a stat cateva luni. Anterior, acesta a fost parlamentar ALDE, de unde a plecat dupa ce Calin Popescu…

- Senatorul Teodor Melescanu s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) fondat de Dan Voiculescu. Fostul ministru de Externe bifeaza al 6-lea partid din cariera dupa PSD, APR, PNL, ALDE si Forta Nationala. Melescanu a intrat in ministerul de Externe in1966, ajungand prima oara ministru…

