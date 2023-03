Stiri pe aceeasi tema

- Gary Neville (48 de ani), fostul mare fundaș al lui Manchester United, s-a aratat entuziasmat dupa victoria „diavolilor roșii” in fața lui Newcastle, scor 2-0, in finala Cupei Ligii Angliei. Gruparea de pe Old Trafford a cucerit primul trofeu dupa o pauza de 6 ani. ...

- Robert Lewandowski (34 de ani) i-a adus un repoș lui Ansu Fati (20 de ani), pentru o faza petrecuta in timpul meciului Manchester United - Barcelona, 2-1. Catalanii au fost eliminați din play-off-ul Europa League de United, cu scorul de 3-4 la general. In minutul 90+2 al meciului de pe Old Trafford,…

- Manchester United a perfectat imprumutul lui Marcel Sabitzer (28 de ani), mijlocaș central de la Bayern Munchen. Austriacul va juca pe „Old Trafford” pana in vara. Imprumutul s-a realizat in ultimele ore ale perioadei de mercato din iarna, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Manchester United l-a…

- Manchester United s-a impus, pe teren propriu, in fața celor de la Reading, formație din liga a doua, scor 3-1, in 16-imile Cupei Angliei. Marcus Rashford a trimis balonul in plasa in minutul 35. Casemiro a vrut sa dea o pasa filtranta in interiorul careului, dar balonul a fost respins de Thomas Holmes,…

- Manchester United - Charlton Athletic, meci contand pentru sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, este programat, marti, 10 ianuarie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Wout Weghorst (30 de ani), atacantul olandez de la Beșiktaș, este aproape de un imprumut la Manchester United. Internaționalul olandez a fost in prim-plan luna trecuta, dupa ce a fost numit„prost” de Lionel Messi, dupa sfertul de finala caștigat de Argentina cu Olanda la CM 2022. Acum, Weghorst poate…

- Gary Neville (47 de ani), fostul mare fundaș al lui Manchester United, crede ca Mikel Arteta (40 de ani), antrenorul lui Arsenal, ar fi trebuit sa il introduca in teren pe Fabio Vieira (22 de ani), mijlocașul portughez adus de „tunari” in iulie 2022, in partida in care londonezii și Newcastle, scor…

- Dupa desparțirea de Cristiano Ronaldo, proprietarii americani ai clubului englez de fotbal Manchester United au anunțat ca sunt dispuși sa vanda gruparea de pe Old Trafford, care nu reușește sa iși recapete gloria de altadata.