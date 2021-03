Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru irlandez Bertie Ahern crede ca reunificarea Irlandei de Nord si a Republicii Irlanda este posibila pe termen lung, informeaza sambata DPA. El a spus intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului italian La Repubblica ca si-ar putea imagina un referendum pe…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic a incercat marti in fata parlamentarilor irlandezi sa calmeze furia provocata la Dublin in urma unei erori diplomatice a Bruxellesului privind aprovizionarea cu vaccin a Irlandei de Nord, ceea ce a alimentat tensiuni in provincia britanica, relateaza…

- Parada de Sf. Patrick, ocrotitorul Irlandei, a fost anulata pentru a doua oara consecutiv la Dublin, din cauza restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de coronavirus, transmite miercuri AFP. Evenimentul sarbatorit traditional in 17 martie va fi marcat online, din 12 in 17 martie,…

- Parada de Sf. Patrick, ocrotitorul Irlandei, a fost anulata pentru a doua oara consecutiv la Dublin, din cauza restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de coronavirus, transmite miercuri AFP, potrivit AGERPRES. Evenimentul sarbatorit traditional in 17 martie va fi marcat online, din…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) arata ca masura intra…

- Politia irlandeza a anuntat miercuri ca îsi va suplimenta patrulele si va crea ''puncte de control itinerante'' de-a lungul frontierei cu provincia britanica Irlanda de Nord, dupa încheierea perioadei de tranzitie aferenta Brexitului (1 februarie - 31 decembrie 2020), relateaza…

- In cadrul unei ceremonii desfașurate in incinta Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, ministrul de externe Aureliu Ciocoi și ambasadorul britanic, Steven Fisher, au semnat Acordul de Parteneriat Strategic, Comert și Cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit

- Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a salutat joi incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, seful diplomatiei de la Dublin notand ca astfel se evita revenirea la o frontiera fizica pe insula Irlanda. La randul sau, Berlinul a salutat acest acord comercial…