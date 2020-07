Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a atacat luni pe expertii in domeniul sanatatii din guvernul sau care coordoneaza reactia la epidemia de coronavirus, in conditiile erodarii relatiei sale cu principalul expert in boli infectioase din tara, medicul Anthony Fauci, relateaza Reuters.

- Incepand de marți, Polonia va inchide, pentru o perioada de trei saptamani, doua mine de carbune ale companiei de stat JSW si alte 10 apartinand grupului PGG pentru a stopa raspandirea noului coronavirus in randul minerilor, a anuntat vicepremierul Jacek Sasin, scrie Agerpres, citand Reuters. Autoritațile…

- Peste o treime dintre americani au folosit in mod necorespunzator soluții de curațare și dezinfectare pentru a incerca sa previna infectarea cu coronavirus, potrivit unei cercetari realizate dupa ce președintele Donald Trump a intrebat daca injectarea cu asemenea produse poate trata Covid-19, relateaza…

- Statele Uniuni Europene mizeaza pe 5G pentru stimularea cresterii economice si vor sa combata teoriile conspirative care fac o legatura intre tehnologia wireless si raspandirea Covid-19, care au dus la incendierea echipamentelor 5G, transmite Reuters.

- Winter, un mascul de lama, s-ar putea dovedi util in cercetarile ce vizeaza descoperirea unui tratament pentru COVID-19, potrivit unor oameni de stiinta din Belgia si din Statele Unite, care au identificat o microparticula in sangele acestui animal ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus,…

- Potrivit unui raport american, pandemia de coronavirus ar putea dura inca doi ani, pina in 2022. Cercetatorii de la Centrul de Cercetare și Politici pentru Boli Infecțioase din Statele Unite sint de parere ca virusul nu va putea fi oprit pina cind 60% - 70% din populația planetei nu va deveni imuna,…

- Dintre tarile din jurul Romaniei, cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus sunt in Ucraina, 10.406 de cazuri de COVID-19, dintre care 261 fatale. In Bulgaria erau confirmate pana miercuri la pranz 1.437 de persoane cu COVID-19.Numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca in tarile din…

- Rusia a raportat joi 3.448 de noi cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus in ultimele 24 de ore, in crestere comparativ cu cele 3.388 raportate cu o zi inainte, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Numarul total de cazuri de contaminari a ajuns in Rusia la 27.938.De asemenea,…