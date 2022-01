Stiri pe aceeasi tema

- Maghiarul Szilveszter Csollany a fost internat in noiembrie, anul trecut, in spital din cauza Covid - 19 și a fost intubat la terapie intensiva pana luni, 24 ianuarie, cand a incetat din viața intr-o clinica din Budapesta.Fost sportiv a caștigat aurul olimpic la gimnastica in 2000, la Sydney.Pe langa…

- Un tanar campion la inot, de cetațenie romana, a murit la varsta de 17 ani, in Italia. In momentul in care s-a stins din viața, acesta se afla la terapie intensiva, din cauza infectarii cu Covid-19.

- Fostul atacant brazilian Ronaldo, dublu campion mondial cu Selecao si castigator al Balonului de Aur in 1997, a ratat sarbatorirea celei de-a 101-a aniversari a clubului de fotbal Cruzeiro, la care a devenit recent actionar majoritar, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, informeaza agentia Xinhua,…

- Frederic Sinistra, triplu campion de kickboxing, antivaccinist, a murit din cauza complicațiilor de Covid, dupa ce a fost externat din spital. Sportivul in varsta de 41 de ani, cunoscut și sub numele de „The Undertaker”, a decedat in domiciliul sau din Belgia in urma unui stop cardiac, dupa ce a decis…

- Un triplu campion mondial la kickboxing, antivaccinist, cunoscut sub numele de ,,The Undertaker", s-a stins din viața la varsta de 41 de ani. Barbatul a refuzat sa creada ca s-a imbolnavit de Covid-19 și s-a externat din spital.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Salaj anunța trecerea in neființa a colegului Gigi Balosin, in varsta de 49 de ani, care a murit la spital in urma infectarii cu Covid-19. ”Cu mare tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegului nostru plt. adj. șef (r) BALOSIN GIGI,…

- Ioana Picoș a anunțat ca fostul sau soț, cu care are doi baieți gemeni, ca Mihai Fagadaru este internat in spital in stare foarte grava, din cauza COVID-19. Acesta a murit, din nefericire, la cateva ore dupa anunț, vineri dimineața.Mihai Fagadaru, bine cunoscut antivaccinist, care a participat la mai…

- In septembrie 2021 au fost inregistrate decesele a 24.737 de romani, potrivit INS, cu 5.703 decese in plus fata de aceeasi luna a anului 2019, de dinaintea pandemiei. Dintre aceștia, 2.672 sunt morți COVID. Mortalitatea intr-o tara inregistreaza diferente foarte mici de la un an la altul, in conditii…