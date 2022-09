A murit fostul fotbalist Florin Hidișan. Fostul fotbalist Florin Hidișan, care se confrunta de mai bine de un an cu cancerul, s-a stins din viața la varsta de 40 de ani, scrie GSP.ro . In ultimele saptamani, Florin a facut fața din ce in ce mai greu chimioterapiei. Ajunsese sa cantareasca doar 43 de kilograme, iar in cele din urma, corpul i-a cedat. Florin spera sa ajunga in SUA pentru tratament, insa costurile necesare erau uriașe. FOTO: GAZETA SPORTURILOR Detalii, AICI Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul…