- Uniunea Europeana considera ca “referendumurile” de anexare de catre Rusia organizate in Ucraina sunt “ilegale” si toate persoanele care au participat la organizarea lor vor fi sanctionate, a afirmat marti purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP. “Vor exista consecinte…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a semnalat intentia de a nu prelungi sanctiunile impotriva Rusiei dupa luna decembrie, precizand ca va prezenta pozitia sa Uniunii Europene, in contextul relatiilor bune dintre Budapesta si Moscova.

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat la o reuniune a partidului sau de guvernamant, Fidesz, ca sanctiunile impotriva Rusiei impuse de Uniunea Europeana ar trebui sa fie eliminate, a relatat miercuri seara tarziu cotidianul proguvernamental Magyar Nemzet. Purtatorul de cuvant al guvernului, Zoltan…

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se asteapta ca liderii Uniunii Europene sa inceapa discutiile privind extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei in toamna, dar Budapesta ar incerca sa blocheze acest demers, a relatat Radio Free Europe/Radio Liberty, citand surse neidentificate.

- Liderii Ungariei, in frunte cu Viktor Orban, au lansat discursuri anti-UE la Baile Tusnad, in timp ce tonul fata de Rusia a fost indulcit. De altfel, ministrul maghiar de Externe a mers la Moscova pentru a negocia gaze suplimentare pentru Budapesta.