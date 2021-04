Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cițu publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a decis eliberarea lui…

- Premierul Florin Cițu l-a numit, joi, in funcția de șef al Cancelariei premierului, cu rang de ministru, pe Sergiu Horia Hossu, potrivit unei decizii care a aparut in Monitorul Oficial. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor guvernari…

- Octavian-Alexandru Berceanu a fost numit in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a eliberat-o din functia de comisar general…

- Premierul Florin Cițu a semnat deciziile de numire a prefecților, inclusiv la Cluj, acolo unde a fost un scandal uriaș cu liderii organizației PNL. In final, prefectul de Cluj merge la UDMR, in ciuda opoziției lui Emil Boc și Alin Tișe, liderii PNL. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi,…

- Liberalul Liviu Cocean este, de astazi, noul director general interimar al Piețe SA, s-a decis in urma ședinței consiliului de administrație. La intalnire a participat și Ioan Nasleu, care a ramas membru in CA, deși a fost demis din funcția de director general. Cocean a fost director adjunct la Piețe…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Liviu Bostan il inlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca, eliberat din…

- Eurostat plaseaza Romania pe locul trei in Europa intr-un clasament al statelor membre care au reusit sa-si pastreze cel mai bine calatorii in trenuri. Acesta a fost rezultatul unui an 2020 dificil, in care CFR Calatori si-a propus sa-si restructureze activitatea pentru a permite dezvoltarea companiei…