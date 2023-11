Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat, care in trecut a fost chestor in MAI, s-a urcat baut la volan. Cand s-a intalnit cu o patrula de politie, in loc sa opreasca, a fugit. Oamenii legii l-au urmarit, au reusit sa-l opreasca si l-au dat jos cu forta din masina pentru ca a refuzat sa coopereze. Fost chestorul MAI a fost vazut…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost prins, luni, de politistii bucuresteni conducand masina pe o strada din Capitala sub influenta a doua substante psihoactive, a informat Brigada Rutiera. Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, ar fi vorba despre Florin Scripca (Chef Foa).

- Un sofer baut a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat cu masina, in Pasajul Piata Muncii din București, dupa ce a lovit peretii pasajului, relateaza Agerpres.„Conducatorului auto i se acorda ingrijiri medicale la fata locului, avand leziuni usoare. Soferul a fost testat de politisti,…

- A fost o urmarire ca-n filme pe DN1. S-a intamplat intre Bucuresti si Ploiesti, dupa ce, initial, un sofer, care conducea o masina fara placute de inmatriculare, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Șoferul, spun surse Digi24, ar fi furat o mașina din parcarea unui mall din Capitala și a…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor rutieri a fost urmarit in trafic, in Capitala, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, lovind alte doua mașini staționate, a fost reținut, apoi arestat, dupa ce a refuzat sa fie testat pentru alcool sau droguri.Polițiști din…

- Un copil a produs joi dimineata un accident de circulatie, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp pe Bd. Bucurestii Noi din Capitala. Potrivit unor surse judiciare, copilul are 13 ani, el si pasagerul din dreapta, tot un copil, fiind raniti in urma accidentului. „La data de 17 august, in jurul orei…

- Un copil de 13 ani, care a furat mașina familiei, a provocat un accident, joi dimineata, pe Bulevardul Bucureștii Noi din Sectorul 1 al Capitalei. Acesta era insoțit de un prieten, in varsta de 12 ani. „La data de 17 august a.c., in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Brigada Rutiera au solicitat, miercuri dimineața, in jurul orei 4.20, unui sofer sa opreasca autovehicululul pe care il conducea, pe o strada din Sectorul 1. ”Conducatorul autovehiculului nu s-a conformat semnalului si a refuzat…