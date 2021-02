Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa ce violentele au indoliat Capitoliul, au zdruncinat Statele Unite ale Americii si au siderat o lume intreaga, presedintia lui Donald Trump era vineri la un pas de implozie, comenteaza AFP. Apeluri la demisie, planuri de declansare a procedurii de destituire, intreaga avalansa…

- Donald Trump a refuzat sa discute cu jurnalistii, iar Casa Alba nu a explicat de ce si-a schimbat presedintele programul, dar totul se intampla pe fondul unor disensiuni cu liderii republicani și al unor tensiuni cu Iranul.

- Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare, in urma unor violente ale politiei si dupa moartea lui George Floyd.Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de saptamani in intreaga tara.In video se vad sustinatori ai lui Trump…

- Cel puțin patru persoane au fost injunghiate, iar poliția a operat 23 de arestari sambata seara, la Washington, la cateva ore dupa incheierea mitingurilor pro-Trump, relateaza Fox News. Haosul a fost provocat de grupuri de activiști de extrema stanga Antifa.Victimele au fost spitalizate, posibil cu…

- Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperând sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii democrati si republicani care negociaza din nou, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Din…

- Donald Trump a vorbit pentru prima oara deschis despre intenția sa de a candida din nou la alegerile prezidențiale in 2024, in cadrul unei recepții de sarbatori, la Casa Alba. Trump le-a spus celor adunați la Casa Alba, printre care și mulți membri ai Comitetului Național Republican, ca daca incercarile…

- Ce se intampla acum in Statele Unite pare desprins din filme. Donald Trump, invins in lupta pentru un nou mandat la Casa Alba de democratul Joe Biden, susține ca alegerile au fost fraudate. Echipa lui de avocați a prezentat cateva exemple.