- DSU anunța ca la Spitalul Universitar de Urgența București s-a format o comisie de ancheta pentru a stabili cum s-a acționat in cazul lui Eduard Giosu, tanarul drogat adus la unitatea medicala dupa scandalul cu poliția și care, ulterior, acestor evenimente, a murit. "Departamentul pentru Situații…

- Casa Alba a contracarat o noua runda de intrebari ale jurnaliștilor referitoare la capacitatea presedintelui Joe Biden de a candida pentru realegere, avand in vedere varsta sa. „80 este noul 40”, a raspuns secretarul de presa al Casei Albe, potrivit news.ro.Joe Biden, in varsta de 80 de ani, cel mai…

- Rudy Giuliani merge catre Atlanta pentru a se preda in ancheta electorala care-l vizeaza pe Donald Trump, potrivit Reuters. Rudy Giuliani, care a fost avocatul personal al lui Donald Trump, a declarat ca a calatorit miercuri in Georgia pentru a se preda, pentru a se confrunta cu acuzații penale de stat…

- Femeia, care i-a trimis lui Donald Trump o scrisoare care conținea ricina, o substanța toxica, a fost condamnata la 22 de ani de inchisoare. Este vorba despre Pascale Ferrier din Canada, in varsta de 56 de ani. Ea a pledat nevinovata și a susținut ca regreta ca planul ei nu a reușit sa-l opreasca pe…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Departamentul de Justiție a cerut vineri unui judecator federal care supravegheaza procesul penal impotriva fostului președinte Donald Trump la Washington sa intervina dupa ce acesta a publicat o postare online care pare sa promita razbunare impotriva oricui se ia de el.…

- Fostul președinte american Donald Trump le-a spus miercuri susținatorilor sai intr-un e-mail ca ar putea risca pana la 561 de ani de inchisoare dupa ce Departamentul de Justiție l-a inculpat pentru pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020. Citește și: Femeia…

- Fostul președinte american Donald Trump, intr-o scrisoare adresata donatorilor sai de campanie, a sugerat ca ar putea fi condamnat la 561 de ani de inchisoare in cazurile in care a fost implicat in ultimele luni, a informat miercuri The Hill."Departamentul de Justiție corupt al SUA, sub controlul…

- Miniștrii, dar și alți funcționari din cadrul ministerelor, și-au primit primul salariu majorat. In context, ministrul Dezvoltarii Economie, Dumitru Alaiba, spune ca suma transferata pe card a constituit 39 de mii de lei, in cazul lui. Totodata, acesta a evitat sa raspunda daca lucreaza pentru remunerare…