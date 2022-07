Stiri pe aceeasi tema

- Un fost oficial din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a preluat, marti, conducerea „guvernului” regiunii Herson, ocupata in cea mai mare parte de fortele invadatoare ruse.

- Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat arestarea unui barbat, acuzat ca este agent rus. Individul a fost ridicat de ofițeri chiar de pe o strada din Harkov. SBU a publicat pe canalul oficial de Telegram o inregistrare video cu operațiunea de reținere a presupusului agent. The post Agent rus,…

- Ministerul Afacerilor Interne se grabește sa angajeze peste 8.000 de oameni, mai ales ca Guvernul a anunțat inghețarea angajarilor la stat, incepand de la 1 iulie. MAI a inițiat chiar miercuri, la ședința de Guvern, un proiect de hotarare prin care suplimenteaza numarul de posturi din cadrul structurilor…

- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres. „Un nou atac cu rachete lansat…

- Satul Oleksandrivka, din regiunea Herson, a fost distrus complet de trupele ruse. Imagini surprinse de ucraineni din drona arata amploarea dezastrului lasat in urma de ruși. In imaginile publicate pe rețelele sociale pot fi observate casele complet distruse din localitate. Ulterior, in imagini pot fi…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca militarii ucraineni au capturat mai mulți lunetiști ruși. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat ca soldații ucraineni au capturat 11 dintre lunetistii armatei ruse, in urma unei operatiuni speciale in regiunea Harkov, potrivit purtatorul de…

- Ioana Theodoru Responsabilitatea pentru asigurarea securitații cibernetice primare a infrastructurilor afectate nu aparține Serviciului Roman de Informații, se scuza SRI intr-un comunicat oficial privind atacurile cibernetice de vineri dimineața, asupra unor instituții importante ale statului, inclusiv…

- Gruparea pro-rusa de hackeri Killnet a revendicat, vineri, pe contul sau Telegram atacurile impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania, printre care al Guvernului, al Ministerului Apararii, al Poliției de Frontiera și al CFR. Hackerii iși motiveaza atacul postand o poza cu Marcel Ciolacu,…