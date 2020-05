Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a fi mai bine pregatita in cazul apariției unei noi crize sanitare, Comisia Europeana a propus crearea unui nou program dedicat sanatatii, dotat cu peste 9 miliarde de euro, in cadrul viitorului buget plurianual al UE, informeaza Agerpres.O mare partear fi finantata prin noul fond de relansare…

- Comisia Europeana a marit la 40 de miliarde de euro bugetul alocat pentru fondul de "tranziție justa", destinat sprijinirii statelor membre UE in accelerarea tranzitiei catre zero emisii de carbon. Suma, care a fost majorata in contextul crizei provocate de coronavirus, este de cinci ori mai mare fața…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE, a anunțat ca Romania va primi 33 de miliarde de euro din Planul de redresare de 750 de miliarde de euro propus miercuri de Comisia Europeana pentru combaterea pandemiei de COVID-1, anunța MEDIAFAX9”Important: 33 de miliarde de euro…

- Campania de strangere de fonduri in vederea finantarii cercetarii internationale privind teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus a depasit pragul de zece miliarde de dolari, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceasta…

- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a propus joi sa creeze un instrument care sa garanteze, cu pana la 100 de miliarde de euro, planurile nationale de sustinere a locurilor de munca introduse in contextul pandemiei de coronavirus, transmit Reuters si AFP, citați de agerpres.ro.

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat miercuri ca Guvernul sau se pregateste sa vina in ajutorul companiilor cu ajutoare directe in valoare de 100 de miliarde de coroane (4,05 miliarde de dolari) si garantii de credite in valoare de 900 miliarde de coroane (36,42 miliarde de dolari), in ideea de…

- Comisia Europeana a anunțat marți seara instituirea unui fond de 25 de miliarde de euro pentru a reduce efectele economice cauzate de coronavirus, intr-un moment in care Roma s-a plans ca nu a fost ajutata de partenerii europeni, deși a cerut ajutor.Roma a cerut deja ajutorul UE, in criza coronavirusului,…