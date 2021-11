Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si producatorul Smiley va lansa joi, pe canalul sau de YouTube, serialul muzical „Mai mult de-o viata”, alcatuit din cinci episoade construite sub forma de scurtmetraje ce leaga muzical si cinematografic etapele unei povesti de iubire fara sfarsit. „La acest final de noiembrie, incep un…

- Cel mai urmarit vlogger francez a dat lovitura cu o melodie pe care o canta in limba romana. Piesa lansata de Squeezie este in topul celor mai ascultate pe Deezer in Romania si pe Spotify in Franta. Melodia „Time Time”, o parodie dupa muzica anilor 2000, are ca tema fericirea de manca un pepene fara…

- Marilia Mendonca, in varsta de 26 de ani, una dintre cantaretele cele mai iubite din Brazilia, a murit vineri intr-un accident de avion produs in statul brazilian Minas Gerais, dupa cum relateaza Reuters. Producatorul cantaretei, unchiul ei, pilotul si copilotul avionului au murit, de asemenea, in momentul…

- Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul…

- Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Vedeta a serialului HBO „The Wire”, actorul american Michael K. Williams a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din cartierul newyorkez Brooklyn. Surse din politie au declarat pentru New York Post ca accesorii pentru consumul de droguri au fost gasite in casa. „The Wire” (Cartelul crimelor),…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, marți, la zece luni de mandat, ca a preluat o primarie in faliment, „in sensul cel mai propriu”: „Bucureștiul, așa cum l-am preluat, era un pacient in coma la Terapie Intensiva”. „Bucureștiul, așa cum l-am preluat, era un pacient in coma la Terapie Intensiva.…