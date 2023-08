Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torentiale insotite de vanturi puternice au lovit in acest weekend provincia italiana Bolzano (denumita si Tirolul de Sud), lasand in urma lor pagube materiale importante, au anuntat autoritatile din aceasta tara, potrivit carora operatiunile de curatare a zonelor afectate au inceput duminica dimineata,…

- Barbatul le-a spus carabinierilor un nume fals, insa investigațiile au demonstrat ca acesta era cautat de noua ani, dupa ce a comis numeroase furturi de la automatele de bilete de pe metroul din Milano. Tanarul de 26 de ani a fost arestat pentru savarșirea infracțiunii de fals.Arestarea a rezultat…

- In noaptea de miercuri spre joi, saptamana trecuta, doi suspecți au fost arestați langa Rucphen, deoarece conduceau un camion care a fost anterior implicat in furtul de combustibil și de marfa. Poliția a anunțat vineri arestarile, ca parte a unei anchete mai ample in care cinci romani au fost reținuți.…

- Timp de aproape o luna, proprietarii de mașini din Hamburg au fost ingroziți ca-și vor gasi și ei mașina vandalizata, dupa ce au aflat ca cineva sparge parbrize cu un ciocan. Poliția germana a documentat 245 de cazuri și a reușit sa-l aresteze, chiar de doua ori, pe vinovat, dar a fost de fiecare data…

- Trei adolescenti au fost arestati in legatura cu uciderea si „consumul” unei lebede indragite dintr-o suburbie din Syracuse, New York, si pentru furtul a patru pui de lebada, saptamana aceasta, a anuntat politia, conform CNN, citat de news.ro. O lebada adulta pe nume Faye si cei patru pui ai ei au fost…

- Un autocar maghiar a intrat luni de dimineața intr-un camion condus de un șofer roman, pe o autostrada din Slovacia. Au fost 60 de victime, intre care un mort și 59 de raniți, dintre care opt in stare critica. Portalul maghiar de știri 24.hu ofera noi detalii despre tragedie.Luni dimineața, un autocar…

- Graham Smith, liderul mișcarii republicane, aducea bauturi și pancarte pentru protestatarii din Trafalgar Square cand a fost reținut de poliție, in centrul Londrei, scrie The Guardian. Se pare ca Smith a fost reținut dupa ce a adus un megafon la demonstrație. Poliția metropolitana a scris pe Twitter…