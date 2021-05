Stiri pe aceeasi tema

- Usacarea parului poate fi o adevarata provocare, in special pentru femei. Atunci cand ai parul lung și folosești feonul pentru uscarea lui riști sa-l arzi și sa-l degradezi daca faci anumite greșeli. Totuși, exista și cateva mituri cu privire la efectele provocate de uscatorul de par!

- Andra și Alexandra Dinu s-au aratat ingrijorate pentru fiii lor dupa ce au vazut un numar aparte adus in scena de o fetița. Multe dintre mame au trait cu aceasta teama. Ce a decis concurenta sa prezinte și care e motivul framantarii celor doua mamici din juriu? Romanii au talent: Alexandra Dinu și Andra,…

- Traiul la bloc nu este simplu, mai ales daca inainte ai stat la curte. Dar traim in societate cu toții, așa ca este de bun simț sa ne respectam. Pe langa acestea, exista alte restricții pe care, daca cei care impart același complex ar ține cont de el, le-ar face și viața mai ușoara și […] The post Cele…

- Apetitul pentru calatorii crește dupa un an de restricții, dar multe proceduri raman in vigoare. Reprezentanții companiilor aeriene spun ca, de multe ori, pasagerii nu se informeaza bine in legatura cu actele de care au nevoie pentru destinațiile lor. In multe cazuri, calatorii nu completeaza din timp…

- Carantina naționala, inchiderea școlilor și susținerea orelor online, lockdown-ul pentru elevi, mascat sub forma vacanței prelungite, purtarea maștilor in salile de curs, acolo unde orele se desfașoara fizic, dar și in spațiile deschise, limitarea drastica a programului de funcționare al magazinelor…

- Cum poți sa obții dinți mai albi? Daca iți dorești sa ai dinții mai albi, poți apela la o albire profesionala, fiind o metoda care nu strica dinții și nu este deloc periculoasa pentru smalțul lor. In plus, rezultatele se vad imediat, spre deosebire de metodele naturiste de albire. Este albirea dentara…

- Mesajele trimise de dumneavoastra pe whatsapp sau pe [email protected] arata ca posibilele reacții adverse i-au speriat pe mulți dintre noi.„Da, imi este frica. Are reacții adverse foarte grave. Eu nu am fost bolnava niciodata și, daca aș avea efecte secundare, chiar nu aș ști ce sa fac. Cu…

- 9 din 10 romani considera ca orașul lor nu este pregatit de cutremur, iar peste 50% dintre cetațeni se tem de apariția unui seism. Sunt cateva dintre rezultatele unui sondaj realizat de IZI Data pentru Asociația Arcen, informeaza Mediafax. Potrivit agenției de cercetare de piața IZI Data,…