- Europarlamentarul Corina Cretu sustine ca Guvernul trebuie sa solicite sprijinul Comisiei Europene pentru ajutorarea romanilor afectati de inundatii, afirmand ca Romania poate primi ajutorul necesar prin Fondul de Solidaritate al UE. "Guvernul Romaniei trebuie sa solicite, de urgenta, sprijinul Comisiei…

- Patru unitați mobile de terapie intensiva, achiziționate cu sprijinul societații civile și a mediului de afaceri, au ajuns in dotarea rezervei naționale de protecție civila. Recepția și aducerea in țara a celor patru unitați de terapie intensiva s-a realizat prin eforturile unei echipe mixte din partea…

- Tyson de la Vadu Pașii a dat petrecere cu 20 de interlopi, intr-o ferma parasita. La plecare ii așteptau mascații, care au oprit convoiul de 6 mașini in care se deplasau petrecareții. The post Tyson de Romania, petrecere de pomina intr-o ferma parasita. Ce surpriza ii aștepta pe petrecareți la plecare…

- Autoritațile au anunțat, astazi, noi decese cauzate de infecție cu coronavirus. La nivel național, bilanțul negru a ajuns la 1124 de victime. The post Noi decese cauzate de infecție cu coronavirus, in Romania. Bilanțul oficial a urcat la 1124 de victime appeared first on Renasterea banateana .

- Romania va fi mereu alaturi de poporul moldovean. Declarația a fost facuta de Daniel Ionița, ambasadrorul Romaniei in Republica Moldova de la Vama Leușeni, acolo unde 20 de camioane cu ajutor umanitar acordat țarii noastre au trecut Prutul și vor ajunge in spitalele din

- A venit in Romania, fiindca mama lui era pe moarte. A fost oprit in carantina, iar mama lui a murit. Durerea lui cea mai mare... The post Un tanar venit din Londra, pentru ca mama lui era pe moarte, nu este lasat acum sa si-o inmormanteze. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Romania se face de ras sub guvernarea liberala. Tara noastra este mentionata in categoria statelor in care coruptia umbreste eforturile de combatere a coronavirusului. Romania este dat ca exemplu de stat in care contractele pentru ventilatoare sau masti de protectie, necesare in lupta impotriva COVID-19,…