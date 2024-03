Un europarlamentar român susține căsătoriile între persoanele de acelaşi sex: 'Nu urâţi ceea ce nu înţelegeţi!' Europarlamentarul Nicolae Stefanuta, care va candida pentru un nou mandat din postura de independent, sustine casatoriile intre persoanele de acelasi sex. ”Nu e vorba de sex, sexul e ultimul aspect important aici. E vorba de drepturi”, a spus Stefanuta, la Prima TV. Eurodeputatul Nicolae Stefanuta a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca sustine casatoria persoanelor de acelasi sex. ”Da, pentru ca este o chestiune de legalitate, de drept. Nu urati ceea ce nu intelegeti! Este vorba de copiii vostri. Imi scriu parinti: ”Nicu, stiu ca tu vorbesti de subiectele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

