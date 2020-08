Stiri pe aceeasi tema

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…

- O relaxare a masurilor de securitate, reluarea calatoriilor chiar și in afara spațiului Schengen și inceperea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuita mai multor elemente, in timp ce virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai puțin agresiv și cei…

- 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, dupa testele pe care le-au facut vineri, trecerea punctului de frontiera Kulata-Promachonas. In ciuda asigurarilor din urma cu o zi, Guvernul de la Atena a decis sa ceara, de saptamana viitoare, certificate COVID-19 la…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, spune ca, joi, numarul de noi cazuri de COVID va fi unul mult mai mare, dar anunța și noi masuri de relaxare. Nelu Tataru a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Targu Jiu, ca numarul de noi infecții COVID-19 este mai mare ca de obicei in ultimele 24 de ore. „Azi,…

- In trei luni de pandemie, cu 1.437 morți cauzate, scriptic, de Covid-19, in Romania nu a fost efectuata nicio autopsie in scop științific! Au fost facute, in schimb, mai puțin de 10 autopsii in cazul unor morți suspecte sau in care, pe probe necroptice, au fost confirmate infecții SARS-CoV-2. Așa reiese…

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasinormalitate”. Este momentul in care s-ar putea renunța…