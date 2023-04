Stiri pe aceeasi tema

- FELICITARI!… Rezultate de excepție obținute de elevii Liceului Tehnologic ”Petru Rareș” din Barlad la OLIMPIADA NAȚIONALA din aria curriculara „Tehnologii”! Din cei 12 elevi de la liceele tehnologice din județul Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș„ Barlad a obținut patru rezultate deosebite! Iata…

- Este al doilea an de la obținerea Acreditarii pentru domeniul „Formare Profesionala (VET)”, Erasmus+, 2020-1-RO01-KA120-VET-095581 de catre Liceul Tehnologic ”Petre Banița” Calarași și al doilea proiect in curs de implementare. Daca in anul școlar anterior liceul a implementat proiectul Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-VET-000008647,…

- Comunicat de presa In cele peste trei decenii de activitate Fundația Culturala Memoria a derulat numeroase proiecte cu caracter cultural și/sau educațional adresate atat tinerilor cat și adulților. Fundația noastra a depus și a caștigat un proiect in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Daca v-ați gandit sa cumparați un nou monitor sau un nou laptop, veți intampina, cu siguranța, o serie de caracteristici diferite, de aici și prețul mai mare sau mai mic. Se poate crea o confuzie, pe care vom incerca astazi sa o lamurim, in articolul ce urmeaza. Așadar, care sunt diferențele dintre…

- In acest an școlar au fost foarte multe rezultate foarte bune la olimpiadele școlare la nivel județean, mulți elevi ai unitaților de invațamant campinene calificandu-se la olimpiadele naționale.

- In perioada 27 februarie – 3 martie a.c., politistii salajeni au desfasurat, alaturi de 346 de elevi din șase unitați școlare din mediul urban și din mediul rural din județul Salaj o serie de activitati preventive, in cadrul programului național „Scoala Altfel”. Pe parcursul intregii saptamani, polițiștii…

- Problemele cu care se confrunta invațamantul agricol predat la Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei au fost analizate intr-o intalnire pe care directorul unitații de invațamant, profesorul Vasile Benedek, a avut-o cu conducerea Ministerului Agriculturii. Intalnirea a avut loc zilele…

- Liceul Tehnologic „Petre Banita” din Calarasi cumpara opt sisteme de dezinfectare a suprafetelor si a spatiilor cu ozon in valoare de peste 100.000 de euro. Managerul spune ca noile sisteme vor fi folosite pentru a nu mai folosi pe suprafete solutii dezinfectante. Achizitia este pe fonduri europene…