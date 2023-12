Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pentru o familie din Pucioasa. Fiul in varsta de 13 ani a murit in Austria, dupa ce a cazut de la fereastra unui hotel. Copilul se afla in excursie cu clasa pentru a vizita Targul de Craciun. Circumstanțele in care acesta și-a pierdut viața sunt, inca, neclare. A fost gasit in fața hotelului,…

- Scheletul unui barbat a fost descoperit intr-un adapost construit probabil chiar de el insuși intr-o padure langa Uberlingen, un oraș situat in landul Baden-Wurttemberg din Germania, informeaza publicația locala Wochenblatt. Se presupune ca acesta a trait timp de mai mulți ani intr-un cort fabricat…

- Strigat de ajutor din partea unei familii de moldoveni. Natalia Roșca are nevoie de suport pentru a repatria corpul neinsuflețit al mamei sale, in virsta de 59 de ani, care a decedat intr-un spital din Austria. {{708053}}Familia mai are nevoie de ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de tratament și…

- O ancheta a organizației „Salvați Copiii” arata ca 50% dintre copiii romani au fost victime ale harțuirii fizice și verbale, adica a ceea ce mai nou numim „bullying”.Ce-i de facut? Psihologul Mirela Hurumba are cateva soluții. „Baiatul meu de 6 ani a venit de la gradinița acasa agresat de doi copii,…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit in noaptea de marți spre miercuri in țara. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul universitar Graz, din Austria. Citește și: Video. Casa…