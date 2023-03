Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului e in doliu! Un actor celebru in varsta de 66 de ani a murit dupa s-a inecat in timpul unei scufundari. Trupul starului a fost gasit pe o plaja din Australia. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…

- O familia care se intorcea de la schi a trecut printr-un accident cumplit. Creanga unui copac a cazut peste o mașina in trafic, iar un minor de 14 ani a decedat. Medicii sosiți la fața locului au facut mai multe manevre de resuscitare nu au reușit sa-l salveze.

- Doua persoane surprinse de un mal de pamant intr-o fosta cazemata a unei ferme din localitatea Piatra, judeșul Constanța.Din primele verificari a reieșit faptul ca cei doi tineri ar fi efectuat o sapatura in incinta saivanului, sub o placa de beton, descoperind un gol, in care ar fi intrat amandoi,…

- Sfarșit tragic pentru un muncitor din Gorj, care a murit dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste el.La momentul producerii tragediei, barbatul, in varsta de 37 de ani, lucra la canalizarea unei case. Tragedia s-a produs joi dupa-amiaza, in comuna Borascu din Județul Gorj. Barbatul a fost, practic,…

- Potrivit unui nou proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei, Ligia Deca, elevii de clasa a XII-a vor sustine noi probe de competente in timpul anului scolar, deci nu in perioada sesiunii de examen de Bacalaureat. Astfel, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la…

- O sportiva de doar 13 ani de la CSS Piatra Neamț a decedat in timpul unui antrenament. Colegii ei sunt in stare de șoc, mai ales ca eleva nu se știa cu probleme de sanatate și era apta pentru sportul de performanța.