Stiri pe aceeasi tema

- Raurile importante din Marea Britanie au depașit vineri limitele de inundație din cauza ploilor abundente din ultima perioada. Autoritațile au emis peste 300 de avertismente de inundații și anunța ca aproximativ 1.000 de case au suferit deja pagube, potrivit Reuters.Mai multe furtuni au avut loc…

- Marea Britanie se confrunta miercuri cu perturbari majore in urma trecerii furtunii Henk, cu sute de avertizari de inundatii, drumuri impracticabile, trenuri anulate si mii de locuinte fara curent electric, iar politia a anuntat moartea unui sofer peste masina caruia vantul puternic a daramat un copac,…

- O persoana din Marea Britanie a fost confirmata ca avand o tulpina de gripa similara cu virusurile care se raspandesc la porci, spun oficialii din domeniul sanatații, potrivit BBC. Este pentru prima data cand aceasta tulpina a fost detectata in Marea Britanie, iar contactele apropiate sunt acum urmarite.…

- Oficialii din domeniul sanatații din Marea Britanie au anunțat luni, 27 noiembrie, ca au inregistrat un prim caz de infectare la om cu tulpina de gripa A(H1N2)v, care este similara cu un virus care se raspandește in prezent la porci. Persoana in cauza a facut o forma ușoara și s-a vindecat complet,…

- Doi dintre cei trei suspecți in cazul crimei din Sibiu au fost capturați. Unde se ascundeau Laurențiu Ghița și Marian Cristian Doi dintre cei trei barbați suspecți in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu au fost reținuți de polițiștii din Marea Britanie. Anunțul a fost facut de reprezentații IGPR,…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Ei au fost depistati in Marea Britanie., iar politistii continua cercetarile pentru prinderea celui de-al treilea suspect. Potitia Romana anunta, duminica, prinderea a doi dintre suspectii in cazul uciderii…

- Medicii au deconectat-o de la aparate pe Indi Gregory, o fetița de opt luni din Marea Britanie care suferea de o boala incurabila și care luni de zile s-a aflat in centrul unei batalii dintre parinții ei și medicii care recomandau intreruperea ingrijirilor care ar fi menținut copilul in viața. Nu exista…

- Mai multe parfumuri și bijuterii, ascunse printre bagaje neinsoțite, au fost gasite de vameși la Leușeni. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, urmare a verificarilor unui microbuz de model "Mercedes Sprinter", ce se deplasa din Marea Britanie, condus de un conațional in virsta…